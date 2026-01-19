Реклама

12:27, 19 января 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл одну подробность о личной жизни

Врач Мясников заявил, что его дочь учится на третьем курсе в МГИМО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «О самом главном»

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» одну подробность о личной жизни. В передаче, запись которой доступна на платформе «Смотрим», специалист показал свою дочь, которая учится в московском вузе.

Для участия в рубрике «Вопросы от доктора» Мясников пригласил одну из девушек в зале, позвав ее по имени. Когда она подошла к врачу, тот обнял ее за плечи и спросил, похожи ли они. «Это моя дочка. Полина. Студентка третьего курса МГИМО», — объяснил телеведущий.

Он также заявил, что дочь ездила с ним в экспедиции в тундру и тайгу. «Она там на снегоходах, на конях, на медведя вылетела. Я так близко медведя не видел, а она на коне вышла на медведя», — поделился воспоминаниями доктор.

Ранее сообщалось, что Мясников рухнул во время съемок авторской программы, тестируя спортивное оборудование. После падения врач заявил, что у него «что-то сломалось».

