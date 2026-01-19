Реклама

Dolce & Gabbana угодили в скандал из-за белых мужчин на показе

Бренд Dolce & Gabbana угодил в скандал из-за однообразных мужчин на показе
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Итальянский бренд Dolce & Gabbana обвинили в расизме из-за выбора манекенщиков для нового показа. Многочисленные ролики с критикой появились в TikTok.

Модный дом представил новую мужскую коллекцию Portrait of a man («Портрет мужчины») в Милане. В соцсетях марка также разместила превью линейки, посвятив ее «уникальной идентичности каждого мужчины», и неожиданно угодила в скандал.

Зрители обратили внимание, что на кастинге для дефиле отобрали десятки белых мужчин одного типажа. «В показе не было ни азиатов, ни темнокожих, ни арабов. Не пригласили даже блондинов», — возмутился однообразием манекенщиков блогер @ly.as0, чей ролик завирусился и набрал сотни тысяч просмотров и множество возмущенных комментариев.

Dolce & Gabbana не впервые становится объектом критики у аудитории. В ноябре 2018 в сети разгорелся скандал, спровоцированный рекламной кампанией марки. В преддверии недели моды в Шанхае бренд выпустил ролик, на котором китайская женщина безуспешно пыталась есть итальянскую еду китайскими палочками, а голос за кадром вставлял по этому поводу едкие комментарии.

