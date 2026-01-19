Двоих россиян с ножевыми ранениями нашли в сгоревшем доме

В Дмитрове 2 мужчин с ножевыми ранениями найдены в доме после пожара

В подмосковном Дмитрове двое мужчин с ножевыми ранениями найдены в частном доме после пожара. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчин несколько раз ударили ножом, а потом подожгли дом, в котором они находились. Одному мужчине было 45 лет, а второму 50 лет. Правоохранители начали проверку.

