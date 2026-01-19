Реклама

Двоих россиян с ножевыми ранениями нашли в сгоревшем доме

Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Дмитрове двое мужчин с ножевыми ранениями найдены в частном доме после пожара. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчин несколько раз ударили ножом, а потом подожгли дом, в котором они находились. Одному мужчине было 45 лет, а второму 50 лет. Правоохранители начали проверку.

Ранее известного врача из Сургута Юрия Преснякова нашли в его автомобиле без признаков жизни. Рассматривалась версия, что смерть заслуженного доктора могла быть связана с криминалом, район, в котором нашли тело медика, неблагополучный.

