В Сургуте нашли тело известного врача Юрия Преснякова

Тело известного врача из Сургута Юрия Преснякова было найдено в его автомобиле. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на знакомых погибшего.

По одной из версий, смерть заслуженного доктора могла быть связана с криминалом.

Пресняков отработал на скорой не один десяток лет и спас тысячи жизней. Местные жители, как указано в статье, неоднократно отмечали его профессионализм. Он родился в Дагестане, потом переехал в Сургут.

Как утверждается, смерть Юрия Преснякова произошла при странных обстоятельствах. Тело мужчины было найдено на улице Первопроходцев в его автомобиле, рядом с домом медика. На место происшествия сразу прибыли полицейские.

По мнению местных жителей, Юрия Преснякова могли убить. Район, в котором нашли тело медика, неблагополучный. Согласно одной из версий, Пресняков мог остановиться помочь человеку.

Так стало известно, что в Сургуте начали проверку информации о смерти врача скорой помощи. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу. Обстоятельства трагедии выясняются.

