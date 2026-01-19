Экс-замминистра ЖКХ российского региона объявили в розыск

МВД объявило в розыск экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду

МВД объявило в розыск экс-замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайду. Информация об этом появилась в базе ведомства.

Согласно данным, он разыскивается по уголовной статье.

По информации ТАСС, Гайде предъявлено обвинение по статье о посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере. Кроме того, по словам источника агентства, он причастен к делу о коррупции других чиновников из регионального правительства.

