08:02, 19 января 2026

Евросоюзу отказали в праве указывать России

Журналист Боуз: У ЕС нет морального права указывать России, как себя вести
Марина Совина
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) не вправе указывать России, как ей себя вести. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Он подчеркнул, что Москва не ждет никаких разрешений от европейских стран, которые сами полностью утратили моральный авторитет.

«Я не вижу никого — даже в самых антироссийских кругах — кто сказал бы, что у Европы остался хоть какой-то моральный авторитет», — отметил журналист.

По его словам, европейские страны превратились в диктатуру наподобие Украины, ими управляют правительства, которые никто не избирал.

Ранее турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди спрогнозировал пересмотр Европой своего подхода к России. Он указал, что Италия, Франция и Германия отказываются от «непримиримой позиции» по отношению к России, и можно увидеть отступления в вопросе Украины.

