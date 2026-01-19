Реклама

Европу призвали задуматься о будущем из-за Трампа

Politico: Европе следует адаптироваться к реальности, где США не союзник региона
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) все чаще считают, что Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе больше не могут считаться надежным торговым партнером и союзником региона в сфере безопасности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«В политике США происходят изменения, и во многих отношениях они носят постоянный характер. Ожидание — это не решение проблемы», — заявил высокопоставленный европейский чиновник.

По его словам, странам Европы следует «задуматься о будущем» и адаптироваться к новой политической реальности.

Ранее сообщалось, что, по мнению представителей европейских стран, президент США Дональд Трамп заслуживает «жесткого возмездия» за стремление заполучить Гренландию.

