В Германии рассказали о планах по военным базам США на фоне ситуации с Гренландией

The Times: Германия опровергла планы по закрытию баз США из-за Гренландии

Германия не планирует закрывать военные базы США на своей территории на фоне дипломатического конфликта вокруг Гренландии. Об этом сообщает The Times, опровергая предыдущие сообщения The Economist о возможном выдворении войск.

Официальные лица в Берлине были удивлены слухами о закрытии стратегически важных объектов, таких как базы в Рамштайне и Штутгарте. По информации издания, вместо этого Германия может значительно повысить арендную плату за использование этих военных объектов США.

Источники газеты подтвердили, что немецкие власти не намерены лишать Вашингтон ключевых плацдармов для проецирования силы в Африку и на Ближний Восток. Однако финансовые условия размещения американского контингента могут быть пересмотрены.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Кай Готтшальк заявил, что Германии нужно обзавестись ядерным оружием, так как консенсус о передаче европейской обороны в руки Соединенных Штатов испарился после оглашения амбициозных целей главы Белого дома Дональда Трампа на Гренландию. По его словам, с момента появления плана Трампа по захвату Гренландии всем должно стать понятно, что между государствами нет дружбы, а есть лишь интересы. При этом интересы американцев разительно отличаются от тех, что присутствуют у стран ЕС.