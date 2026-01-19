Глава МИД Японии соскучился по хорошим отношениям с Лавровым

Депутат Судзуки: Глава МИД Японии скучает по хорошим отношениям с Лавровым

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги скучает по хорошим и доверительным отношениям с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом рассказал депутат парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки в интервью ТАСС.

«Мотэги ранее поддерживал хорошие доверительные отношения с Лавровым. Всегда скучает по этому, и это я передал замглавы МИД России Андрею Руденко», — заявил он.

Японский депутат также раскрыл детали своего визита в Москву. Он сообщил, что передал российским официальным лицам мнение премьер-министра Японии Санаэ Такаити об отношениях с Россией. По его словам, глава японского правительства считает, что Токио должен сыграть свою роль после достижения мира на Украине.

Мунэо Судзуки также передал послание от Санаэ Такаити для президента России Владимира Путина. Он отдал его заместителю председателя Совета Федерации Константину Косачеву в ходе своего визита в Москву в конце декабря прошлого года. В письме говорится о важности отношений с Москвой и желании прекращения украинского конфликта.