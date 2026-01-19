Глава Минфина Франции высказался о геополитическом орудии Трампа

Лескюр: Парижу не нравится использование США тарифов как геополитического орудия

Парижу не нравится использование президентом США Дональдом Трампом тарифов в качестве геополитического орудия. Об этом заявил министр финансов Франции Ролан Лескюр, сообщает Reuters.

Министр отметил, что Франция и Германия договорились о решительных действиях в ответ на угрозы введения тарифов, связанные с Гренландией.

По словам главы французского финансового ведомства, лучший способ предотвратить возникновение угроз со стороны США — показать, что Европейский союз готов оперативно реагировать. Он также подчеркнул, что европейские страны обсудят угрозу тарифов, чтобы сказать «нет».

Ранее Лескюр заявил, что Брюссель намерен «вежливо, но твердо» опровергнуть представление Вашингтона о слабости Европы. Он уточнил, что необходимо убедить главу Минфина США Скотта Бессента в том, что Европа не слабая.