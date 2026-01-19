Раскрыта «твердая и вежливая» реакция Европы на гренландские пошлины Трампа

Лескюр: Европа намерена вежливо, но твердо убедить США в своей силе

Брюссель намерен «вежливо, но твердо» опровергнуть представление Вашингтона о слабости Европы. Об этом заявил министр финансов Франции Ролан Лескюр, передает РИА Новости.

«Наша цель в ближайшие дни, недели, кварталы и годы заключается в том, чтобы вежливо, но твердо убедить (главу минфина США) Скотта Бессента в том, что он неправ. Европа не слабая, Европа сильная. Европа может быть еще сильнее», — сказал он на встрече с немецким коллегой Ларсом Клингбайлем.

Ранее Клингбайль заявил, что решение президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины против европейских государств стало красной линией для Европейского союза (ЕС).

17 января Трамп объявил, что введет 10-процентные пошлины против ряда стран ЕС в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в ЕС.