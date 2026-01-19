Реклама

Гражданам ЕС разослали инструкцию для подготовки к ядерной войне

Ковач: Инструкции из Брюсселя нацелены на подготовку граждан ЕС к ядерной войне
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Гражданам Евросоюза (ЕС) поступили инструкции по безопасности и выживанию от крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП). В правительстве Венгрии возмутились тем, что фракция не нацелена на мир, а вместо этого ведет подготовку к ядерной войне, об этом заявил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра страны Золтан Ковач в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик опубликовал часть разработанной парламентариями в Брюсселе «стратегии подготовки» людей к военному конфликту. В ней содержатся вопросы: «Знаете ли вы, что означает сигнал тревоги с помощью сирены? Вам известно, где находится ближайшее убежище? Есть у вас дома на случай чрезвычайных ситуаций набор необходимых вещей, которых хватит на 72 часа, а также таблетки йода?» Затем депутаты дают европейцам ответы.

«Эти вопросы не задавались на учениях по ликвидации последствий стихийных бедствий, а были публично поставлены фракцией Европейской народной партии в Брюсселе», — прокомментировал рекомендации венгерский госсекретарь. По его словам, «они готовятся не к миру, а к резкому обострению ситуации, даже к ядерному сценарию».

Ковач отметил, что официальная позиция Венгрии иная: премьер-министр Виктор Орбан и правительство делают все возможное, чтобы удержать страну от войны, поскольку ее народ хочет мира.

Ранее издание Responsible Statecraft (RS) сообщило, что Великобритания и страны НАТО хотят начать охоту на российские грузовые суда в международных водах, что способно привести к ядерной войне.

