Наука и техника
18:31, 19 января 2026

«Калашников» рассказал о рембригадах в зоне СВО

Иван Потапов
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ремонтные бригады «Калашникова» обслуживают в зоне специальной военной операции (СВО) стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) собственного производства. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна Алан Лушников.

«Наши специалисты видят характер повреждений и, помимо того, что осуществляют ремонт, анализируют получаемую информацию и передают ее на предприятия для дальнейшей работы», — сказал руководитель.

По его словам, в представительство концерна в зоне СВО в установленном порядке могут обратиться военнослужащие.

В ноябре 2024-го «Калашников» сообщил, что завод «Маяк» построит цех гальваники для нужд СВО.

В октябре того же года на Липецком механическом заводе концерна открыли новый цех по ремонту гусеничных машин и самоходных шасси для зенитных ракетных комплексов из зоны СВО.

