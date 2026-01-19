Еще одна страна задумалась над отправкой войск в Гренландию

Globe and Mail: Канада разработала план по отправке войск в Гренландию

Власти Канады разработали планы по отправке небольшого контингента войск в Гренландию на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров. Об этом сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в правительстве Канады.

Уточняется, что целью являются проводимые Данией учения НАТО. Издание отмечает, что такое решение Оттавы может вызвать негодование американского лидера.

Ранее Дональд Трамп объявил о пошлинах против ряда стран ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии. С 1 февраля 2026 года с Дании, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов и Финляндии будут взиматься сборы в размере 10 процентов. Кроме того, пошлины затронут Великобританию и Норвегию.