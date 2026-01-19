Реклама

08:30, 19 января 2026

Кимаковский назвал причину дезертирства солдат Нацгвардии Украины

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Несколько военнослужащих 1-й президентской оперативной бригады Национальной гвардии Украины дезертировали со своих позиций в Запорожской области. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Запорожской области с линии боевого соприкосновения дезертировала группа украинских военнослужащих (...) Причина — массированные удары ФАБ по позициям ВСУ», — рассказал чиновник.

Ранее пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Павел Гейко рассказал о больших потерях и «горах трупов» солдат на передовой. Он прослезился, когда говорил о количестве раненых и о том, что близкие не знают, где находятся военные.

