Кимаковский назвал причину дезертирства солдат Нацгвардии Украины

Кимаковский: Солдаты Нацгвардии Украины дезертировали в Запорожской области

Несколько военнослужащих 1-й президентской оперативной бригады Национальной гвардии Украины дезертировали со своих позиций в Запорожской области. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Запорожской области с линии боевого соприкосновения дезертировала группа украинских военнослужащих (...) Причина — массированные удары ФАБ по позициям ВСУ», — рассказал чиновник.

Ранее пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Павел Гейко рассказал о больших потерях и «горах трупов» солдат на передовой. Он прослезился, когда говорил о количестве раненых и о том, что близкие не знают, где находятся военные.