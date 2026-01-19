Лукашенко: Место Европы вместе с нами, с Россией, здесь нужно искать счастье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о «счастье Европы». Его слова передает агентство БелТА в Telegram.

«Задолго до всяких проблем, которые у них сложились, публично говорил о том, что место Европы вместе с нами, с Россией. Это наш дом, здесь надо искать счастье», — сказал он.

По словам Лукашенко, он доволен тем фактом, что европейские страны «поняли, где их счастье». Такое заявление белорусский лидер сделал на фоне разговоров о возможном восстановлении отношений между Россией и Европейским союзом (ЕС).

Ранее турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди заявил, что страны Европейского союза (ЕС) уже скоро могут пересмотреть свою политику в отношении России и смягчить позицию по Украине.