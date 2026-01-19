Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:38, 19 января 2026Бывший СССР

Лукашенко нашел счастье Европы

Лукашенко: Место Европы вместе с нами, с Россией, здесь нужно искать счастье
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о «счастье Европы». Его слова передает агентство БелТА в Telegram.

«Задолго до всяких проблем, которые у них сложились, публично говорил о том, что место Европы вместе с нами, с Россией. Это наш дом, здесь надо искать счастье», — сказал он.

По словам Лукашенко, он доволен тем фактом, что европейские страны «поняли, где их счастье». Такое заявление белорусский лидер сделал на фоне разговоров о возможном восстановлении отношений между Россией и Европейским союзом (ЕС).

Ранее турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди заявил, что страны Европейского союза (ЕС) уже скоро могут пересмотреть свою политику в отношении России и смягчить позицию по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира»

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Двое россиян попались на использовании рабского труда на ферме

    Российский рынок электромобилей рухнул

    Премьер Норвегии высказался об обиде Трампа из-за Нобелевской премии

    Жители российского региона остались без воды на четыре дня

    Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США на форуме в Давосе

    Apple раскритиковали из-за некачественной рекламы

    Восемь лыжников не выжили при сходе лавин в Альпах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok