14:02, 19 января 2026

Лукашенко сделал ЕС предложение о сотрудничестве

Лукашенко предложил ЕС сотрудничество при условии присутствия России
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Европейскому союзу (ЕС) сотрудничество при условии неделения Минска с Москвой. Об этом он заявил на встрече с губернатором Кировской области России Александром Соколовым, передает приближенный к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

«Европейский союз — это мощное объединение, технологичное. Ну будьте вы достойны того, чтобы зваться Европейским союзом, здесь же умные люди живут. Огромное количество людей. Давайте сотрудничать, что мы косо смотрим друг на друга», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент также отметил, что Минск готов быть мостом между Востоком и Западом, но никак не разделительной линией, добавив, что Россию и Белоруссию делить не надо.

Накануне белорусская оппозиционерка Мария Колесникова впервые после освобождения в интервью The Financial Times заявила, что лидеры Европейского союза должны сближаться с Александром Лукашенко, а не изолировать республику.

В октябре стало известно, что президент Белоруссии предложил Германии восстановить двусторонние отношения.

