Колесникова призвала Европу сближаться с Лукашенко

Колесникова: Лидеры ЕС должны сближаться с Лукашенко

Лидеры Европейского союза (ЕС) должны сближаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а не изолировать республику. С таким заявлением выступила белорусская оппозиционерка Мария Колесникова в интервью The Financial Times (FT).

«Чем больше Белоруссия изолирована от Европы, тем больше она вынуждена сближаться с Россией», — рассказала она. По словам Колесниковой, изоляция официального Минска Евросоюзом делает республику «менее предсказуемой для Европы».

В ходе интервью освобожденная белорусская оппозиционерка также заявила, что не понимает причину, почему ЕС не начал переговоры с Лукашенко раньше, чем администрация президента США Дональда Трампа.

13 декабря белорусские власти объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинению в шпионаже, а также террористической и экстремистской деятельности. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минск не пожелал передавать заключенных через страны ЕС, поэтому власти Белоруссии обратились к украинскому Главному управлению разведки.

26 ноября агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в американской администрации писало, что нынешний этап отношений Вашингтона и Минска является частью «более широкой стратегии» по геополитическому сближению двух стран.

