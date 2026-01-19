Людей с депрессией предостерегли от распространенной ошибки при лечении

Врач-психиатр Елена Кунаковская предостерегла от распространенной ошибки, которую допускают люди при лечении депрессии. Ее слова цитирует издание NEWS.ru.
Кунаковская предупредила, что нельзя резко прекращать прием андидепрессантов — отмена от такого рода препаратов должна проходить исключительно под наблюдением специалиста. «Резкое прекращение приема антидепрессантов, особенно некоторых современных препаратов, вызывает тяжелый синдром отмены: головокружение, тошноту, "удары током" в голове, резкое возвращение депрессии в еще более тяжелой форме», — рассказала она.
Психиатр пояснила, что снижать дозу нужно постепенно. Этот процесс может занять от нескольких недель или до нескольких месяцев.
Ранее нарколог Андрей Тюрин рассказал о «правиле двух стаканов», которое помогает избежать похмелья. По его словам, чтобы хорошо себя чувствовать после употребления алкоголя, нужно во время застолья пить обычную воду перед каждым тостом.