14:40, 19 января 2026

Людей с депрессией предостерегли от распространенной ошибки при лечении

Психиатр Кунаковская: Резкая отмена антидепрессантов вызывает синдром отмены
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aleksey Boyko / Shutterstock / Fotodom

Врач-психиатр Елена Кунаковская предостерегла от распространенной ошибки, которую допускают люди при лечении депрессии. Ее слова цитирует издание NEWS.ru.

Кунаковская предупредила, что нельзя резко прекращать прием андидепрессантов — отмена от такого рода препаратов должна проходить исключительно под наблюдением специалиста. «Резкое прекращение приема антидепрессантов, особенно некоторых современных препаратов, вызывает тяжелый синдром отмены: головокружение, тошноту, "удары током" в голове, резкое возвращение депрессии в еще более тяжелой форме», — рассказала она.

Психиатр пояснила, что снижать дозу нужно постепенно. Этот процесс может занять от нескольких недель или до нескольких месяцев.

