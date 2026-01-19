Мать троих детей уменьшила грудь и прославилась в сети

Мать троих детей с никнеймом @mrsburnett2u уменьшила грудь и прославилась в соцсетях. Видео она опубликовала в личном TikTok-аккаунте.

Вначале женщина показала кадры, на которых она позировала до операции, стоя перед камерой в белой футболке. При этом черным маркером она обвела контуры своего бюста, который свисал до талии. Затем блогерша запечатлела себя в той же одежде после маммопластики, выделив очертания уменьшенной груди красным маркером. «Я сейчас просто в шоке», — указала в подписи автор поста.

Ролик стал вирусным и набрал 9,4 миллиона просмотров в TikTok. «Ты выглядишь на 10 лет моложе!», «Кажешься намного счастливее», «Стала прекраснее», «Разные люди!», «Даже по лицу видно разницу: ты сияешь, чувствуешь себя намного лучше и увереннее!», «Выглядишь совсем другим человеком, даже лицо выглядит моложе», — заявили зрители.

В июне 2024 года российская певица Анна Семенович рассказала об уменьшении груди со словами «мужчины сходили с ума».