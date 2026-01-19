Реклама

03:47, 19 января 2026

На Украине потребовали прямых переговоров с Россией

Соскин: Украине пора начать прямые переговоры с Россией для завершения конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украина должна вступить в прямые переговоры с Россией для урегулирования конфликта. Об этом заявил бывший помощник Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, добиться мира при посредничестве других стран не получится. Политолог отметил, что украинский президент Владимир Зеленский стремится привлечь к переговорному процессу как можно больше участников, что лишь мешает урегулированию конфликта.

При этом, добавил он, Зеленский ошибается, полагая, что у него все еще есть союзники. «Это все происходит на фоне полного краха — экономического, финансового, энергетического, гуманитарного <…> Это уже конвульсии и агония режима», — заключил Соскин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта. Он также добавил, что Украина шаг за шагом обсуждает с западными странами детали возможного плана урегулирования конфликта.

