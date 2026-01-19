Реклама

Бывший СССР
14:08, 19 января 2026

На Украине раскрыли причину ускорения продвижения российских войск

На Украине заявили, что продвижение ВС РФ увеличилось за счет Гуляйполя
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Украине заявили, что темпы продвижения Вооруженных сил (ВС) России увеличились. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram со ссылкой на данные DeepState.

«На прошлой неделе противник существенно увеличил темпы продвижения на запорожском и гуляйпольском направлениях», — раскрыли причину в публикации.

Издание сравнивает темпы продвижения российских войск на прошлой и позапрошлой неделях. Отмечается, что продвижение на запорожском и гуляйпольском направлениях ускорилось преимущественно в районе Гуляйполя и Северска.

Ранее демобилизованный из украинской армии журналист Владимир Бойко рассказал, что крах ВСУ в Гуляйполе связан с высоким уровнем дезертирства. По его словам, каждый день из украинской армии дезертирует более тысячи военнослужащих.

В конце декабря начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска после взятия города Северск в ДНР ускоренными темпами продвигаются к Славянску.

