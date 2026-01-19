На Украине рассказали о массированных ударах по Харькову

Цаплиенко: Харьков подвергается ударам баллистических ракет

Вооруженные силы (ВС) России нанесли по Харькову массированный удар. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

«Харьков подвергается ударам баллистических ракет», — сказано в публикации.

Местный житель рассказал, что атака наносится по Слободскому району Харькова. Удар был нанесен по заводу имени Малышева, а также по другим промышленным объектам.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии: электростанции разрушены, не справляются с нагрузкой, которая возрастает по мере падения температуры.