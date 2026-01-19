Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:47, 19 января 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о массированных ударах по Харькову

Цаплиенко: Харьков подвергается ударам баллистических ракет
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли по Харькову массированный удар. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

«Харьков подвергается ударам баллистических ракет», — сказано в публикации.

Местный житель рассказал, что атака наносится по Слободскому району Харькова. Удар был нанесен по заводу имени Малышева, а также по другим промышленным объектам.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии: электростанции разрушены, не справляются с нагрузкой, которая возрастает по мере падения температуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Судебные приставы вскрыли двери квартиры Долиной

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Российский рынок автобусов обрушился

    70-летняя Ирина Хакамада снялась в купальнике

    На Украине рассказали о массированных ударах по Харькову

    Перспективы продаж китайских машин в России оценили

    В России возникли проблемы с ломом

    Трамп обиделся из-за Нобелевки и перестал думать о мире во всем мире

    В российской школе ученики заметили установленную в туалете камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok