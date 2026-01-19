Реклама

04:08, 19 января 2026

Надзиратель из женской тюрьмы раскрыл правду о сексе с заключенными

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Frame Stock Footage / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Team_ironman502, проработавший несколько лет надзирателем в женской тюрьме, раскрыл правду о сексе с заключенными. По его словам, в местах лишения свободы отношения с отбывающими наказание — не редкость.

«Это происходит постоянно. Но лично у меня никогда не возникало соблазна заняться сексом, как бы хорошо они ни пытались, а у них это, как правило, неплохо получается. Я работал в ночную смену, оставался с ними наедине, и тогда они старались еще активнее, особенно в тихих строениях или слепых зонах. Но у них ничего не вышло», — написал автор.

По его словам, первое время арестантки думали, что он — гомосексуалист (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Однако после того, как он это опроверг в беседе с коллегой в присутствии других заключенных, те на него «набросились, как мухи на дерьмо».

«Однако мне так и не хватило любопытства или желания сказать: "А почему бы и нет?"», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit, отбывшая семилетнее заключение в американской тюрьме, рассказала о быте в изоляции от общества. По ее словам, особенно кошмарно дела в тюрьмах обстоят с гигиеной.

