18:10, 19 января 2026

Назван способ снизить износ автомобиля в морозы

Автоэксперт Касьяненко: Прогрев двигателя поможет снизить износ авто в морозы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Водителям стоит прогревать двигатель автомобиля, если на протяжении длительного времени он стоит на морозе, чтобы предотвратить повышенный износ транспортного средства. Советы автовладельцам на этот счет дал автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, нынешние двигатели внутреннего сгорания не требуют длительного прогрева, особенно при использовании синтетических масел. «Однако если автомобиль длительное время простоял на морозе, небольшая разминка, то есть прогрев двигателя, не повредит», — отметил он.

Касьяненко рекомендовал водителям дать двигателю поработать на холостых оборотах в течение нескольких минут, чтобы масло разошлось по системе. Таким образом, уточнил автоэксперт, удастся избежать повышенного износа при начале движения.

Ранее водителям назвали способ безопасно «прикурить» автомобиль.

