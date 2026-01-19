Названы основные причины трещин лобовых стекол

«Рольф»: Автомобилисты в мороз сталкиваются с появлением трещин на лобовом

С приходом сильных морозов автомобилисты нередко сталкиваются с появлением трещин на лобовом стекле. Чаще всего сами владельцы машин непреднамеренно способствуют их возникновению. Все дело в распространенных ошибках. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

Основной причиной проблемы является значительная разница температур. По словам эксперта, главной ошибкой водителей становится включение максимального режима обогрева на остывшее стекло. Желая быстрее согреть салон, многие направляют мощный поток теплого воздуха непосредственно на холодную поверхность. Это вызывает ее резкий нагрев изнутри при сохранении низкой температуры снаружи.

Трушкова напомнила, что закаленное автомобильное стекло, несмотря на высокую прочность, остается восприимчивым к перепадам температур. Разница в 30-40 градусов повышает риск, особенно там, где уже есть сколы и микротрещины. Итогом часто становится появление трещины от места дефекта к краю стекла.

Чтобы избежать такого исхода, специалист посоветовала не направлять обдув сразу на стекло. Она рекомендовала сначала прогреть воздух в салоне до 10-15 градусов и только потом включить обдув лобового стекла. Если автомобиль оборудован подогревом, лучше задействовать эту функцию: она обеспечивает более равномерный прогрев.

Вторая причина — мелкие сколы и незначительные дефекты, на которые автовладелец не обращал внимания. Даже самое маленькое повреждение в сильный мороз станет потенциальной зоной риска. Влага, попавшая в скол, замерзает ночью, расширяется и тем самым усугубляет дефект. Со временем все это может привести к образованию крупной трещины.

Третьим опасным фактором являются ошибки при очистке стекол от наледи. Проблема кроется в применении для этих целей кипятка или различных металлических предметов, а также включенных на сухом стекле дворников. Все это неизбежно приведет к появлению царапин и ослаблению структуры стекла.

Трушкова отметила, что лобовое стекло является частью силовой структуры кузова. Оно участвует в обеспечении общей жесткости. В холода кузов испытывает заметные вибрации и скручивающие нагрузки в зонах стыков и стоек. Если в стекле уже присутствует дефект, то риск разрушения повышается.

