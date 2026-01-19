Реклама

07:03, 19 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названы последствия дефицита оборудования для ремонта энергосистем Украины

ФНЭБ Митрахович: Дефицит энергооборудования на Украине — накопившаяся проблема
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине нарастают накопленные проблемы после непрекращающихся ударов России по энергетической инфраструктуре. Данные о том, что у украинских компаний закончились запасы оборудования, могут обернуться большим сроком восстановления энергосистем, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Эта история про то, что оборудования стало меньше, это проявление постепенной усталости энергосистем от накопленных стрессовых эффектов. Я не думаю, что там полностью закончилось. Может быть там дезинформация, мол, больше не бомбите, у нас и так все кончилось. С другой стороны, очевидно, что накопленные проблемы там нарастают», — сказал Митрахович.

Он пояснил, что чем меньше энергетического оборудования в стране, тем дольше будет происходить восстановление систем после ударов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что у украинских энергетических компаний закончились запасы оборудования. Согласно публикации, запасы оборудования исчерпаны, не осталось ни силовых трансформаторов, ни других критически важных расходных материалов.

Массированные удары по энергетике Украины продолжаются уже несколько дней. Так, в ночь на 13 января по территории Украины было запущено рекордное количество ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Около 20 прилетов баллистики было зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.

