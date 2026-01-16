Реклама

15:18, 16 января 2026

На Западе раскрыли последствия ударов по энергетической структуре Украины

Bloomberg: У украинских компаний закончились запасы оборудования
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

У украинских энергетических компаний закончились запасы оборудования. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Энергетические компании (Украины — прим. «Ленты.ру») сообщают, что запасы оборудования исчерпаны, не осталось ни силовых трансформаторов, ни других критически важных расходных материалов», — раскрыли последствия ударов по энергетической инфраструктуре в публикации.

Массированные удары по энергетике Украины продолжаются уже несколько дней. Так, в ночь на 13 января по территории Украины было запущено рекордное количество ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Около 20 прилетов баллистики было зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский назвал это окончательной деиндустриализацией страны. Он отметил, что такое положение дел выгодно европейским странам.

