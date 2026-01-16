Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 16 января 2026Бывший СССР

На Украине рассказали об окончательной деиндустриализации страны

Дубинский: Удары по промышленным городам Украины деиндустриализуют страну
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Удары по промышленным городам Украины знаменуют окончательную деиндустриализацию страны. Об этом написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Продолжающиеся удары по Запорожью, Днепру, Харькову, Полтаве и другим промышленным городам с их сателлитами — это окончательная деиндустриализация Украины», — написал он.

По словам нардепа, такая задача отвечает планам европейских стран. Он пояснил, что Европейский союз (ЕС) видит в Украине исключительно ресурсную страну, не способную производить продукцию.

Массированные удары по энергетике Украины продолжаются уже несколько дней. Так, в ночь на 13 января по территории Украины было запущено рекордное количество ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Около 20 прилетов баллистики было зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Российские военные объявили о взятии Закотного в ДНР

    Иглесиас ответил на обвинения в домогательствах

    Раскрыта схема по похищению квартир у умерших россиян

    Идеальный шторм обрушился на один из сегментов мировой экономики

    ВСУ выпустили по территории России реактивные снаряды HIMARS и ракеты «Нептун»

    В одной стране резко выросло число банкротств

    В России начались продажи дорогого кроссовера Voyah

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok