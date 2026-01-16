На Украине рассказали об окончательной деиндустриализации страны

Дубинский: Удары по промышленным городам Украины деиндустриализуют страну

Удары по промышленным городам Украины знаменуют окончательную деиндустриализацию страны. Об этом написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Продолжающиеся удары по Запорожью, Днепру, Харькову, Полтаве и другим промышленным городам с их сателлитами — это окончательная деиндустриализация Украины», — написал он.

По словам нардепа, такая задача отвечает планам европейских стран. Он пояснил, что Европейский союз (ЕС) видит в Украине исключительно ресурсную страну, не способную производить продукцию.

Массированные удары по энергетике Украины продолжаются уже несколько дней. Так, в ночь на 13 января по территории Украины было запущено рекордное количество ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Около 20 прилетов баллистики было зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.