16:15, 19 января 2026

Названы последствия для Германии от 44-часовой поездки немецких солдат в Гренландию

Кузьмин: Солдаты бундесвера стали объектом насмешек после поездки в Гренландию
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Главный результат непродолжительной поездки немецких солдат в Гренландию назвал в беседе с газетой «Взгляд» политолог Иван Кузьмин. По его словам, им стал огромный репутационный ущерб для властей и вооруженных сил страны.

Специалист отметил, что миссия солдат ФРГ на острове не продлилась и двух суток. Он напомнил, что изначально заявлялось об отправке в Гренландию 15 солдат и офицеров для выполнения разведывательных задач и выяснения возможных путей обеспечения безопасности острова, указав, что подобные вопросы за два дня не решить.

По мнению политолога, такой скорый отзыв военнослужащих обратно может говорить о том, что власти Германии осознали, что приняли решение слишком опрометчиво. Из-за этого спешно покидающие остров солдаты лишь стали объектом насмешек в мировых СМИ.

«Политики Германии наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно», — заключил Кузьмин.

Ранее сообщалось, что военные ФРГ тайно покинули Гренландию после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы. Отмечается, что подразделение бундесвера пробыло на территории острова только 44 часа.

