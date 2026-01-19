Минобороны: ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1305 военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) около 1305 военнослужащих. Об этом сообщило ТАСС на основе данных Минобороны России.

Уточняется, что больше всего военнослужащих (до 400) ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск «Центр». В свою очередь, потери украинской армии на участках группировок «Восток», «Запад» и «Южная» варьируются от 200 до 270 бойцов.

Ранее командир сводной артиллерийской группы ВС РФ с позывным Пресс заявил, что ВСУ потеряли переброшенное в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка, прозванного «полк смерти».

