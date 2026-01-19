Реклама

09:32, 19 января 2026Забота о себе

Названы улучшающие работу мозга продукты

Врач Мартынов: Грецкие орехи и жирная рыба улучшают работу мозга
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tom Hermans / Unsplash

Употребление грецких орехов, жирной рыбы, яиц, ягод и темного шоколада способствуют улучшению микроциркуляции и питанию нейронов головном мозга человека. Об этом заявил врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости.

«Мозгу нужны жирная рыба, яйца, ягоды и темный шоколад — все, что улучшает микроциркуляцию и питание нейронов», — сообщил эксперт.

Врач отметил пользу орехов для головного мозга, поскольку в них содержится омега-3, магний и антиоксиданты. Мартынов назвал грецкие орехи наиболее полезными для организма человека.

Ранее гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов опроверг миф о необходимости дополнительной чистки печени и кишечника. По его словам, если бы органы нуждались в очищении, организм бы придумал способ это осуществить. Врач также отметил, что процедуры по очистке организма могут быть опасны для здоровья органов.

