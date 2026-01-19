Реклама

Экономика
12:15, 19 января 2026Экономика

Невозможность падения цен на черную икру объяснили

Шестаков объяснил рост цен на черную икру ее выращиванием в течение 7-8 лет
Вячеслав Агапов

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress.com

Выращивание черной икры занимает семь-восемь лет — это небыстрый процесс, поэтому эти сроки и ведут к росту цен на продукт. Невозможность падения цен на деликатес объяснил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, черная икра стоит дорого во всем мире и она не станет дешевле. Дикая рыба, с учетом ее ограниченного вылова, всегда будет считаться премиальным продуктом. На стоимость не может повлиять даже возобновление вылова осетровых — в этом случае икра будет пастбищной: нужно вырастить малька, запустить и отловить его. Из-за такого кропотливого процесса цены будут еще выше.

«Почему-то икра должна быть самой дешевой и рыба самой дешевой. Нарратив, который непонятно на чем основан. Во всем мире черная икра не стоит дешево — ни в Иране, ни в Азербайджане», — отметил он.

Как говорил ранее заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов, в последнее время стали встречаться случаи маскировки китайской икры под черную астраханскую. Сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) удалось пресечь деятельность нескольких преступных группировок, занимавшихся нелегальными поставками поддельной черной икры. Несмотря на это, в России все еще фиксируются случаи реализации такого рода продукции.

