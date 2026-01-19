Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 19 января 2026Наука и техника

Обнаружено эффективное средство укрепления кожного барьера

PL: Липиды из рисовых отрубей усиливают защитные свойства кожи
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: aomas / Shutterstock / Fotodom

Японские ученые обнаружили в рисовых отрубях — побочном продукте производства рисового масла — ранее неизвестные липиды, способные заметно усиливать защитные свойства кожи. Результаты работы опубликованы в журнале Phytochemistry Letters (PL).

В ходе анализа ученые выделили и описали три новых молекулы, получившие названия оризацерамиды A, B и C. Эти вещества относятся к редкой группе ацилированных глюкозилцерамидов — липидов, играющих важную роль в поддержании целостности эпидермиса. Ранее подобные формы глюкозилцерамидов не удавалось достоверно выявить у растений, что делает находку значимой не только с прикладной, но и с фундаментальной точки зрения.

Чтобы оценить биологическую активность соединений, исследователи использовали реконструированные модели человеческой кожи. Ключевым показателем стала трансэпидермальная потеря воды — параметр, отражающий способность кожного барьера удерживать влагу. Выяснилось, что оризацерамид A уже при низких концентрациях существенно снижал потерю воды, тогда как оризацерамиды B и C такого эффекта не демонстрировали.

По мнению авторов, решающую роль в действии оризацерамида A играет наличие насыщенной жирной кислоты. В перспективе открытие может привести к созданию новых косметических ингредиентов и функциональных продуктов питания, а также стимулировать дальнейшие исследования биосинтеза растительных липидов.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление черного риса может способствовать сохранению памяти и снижению воспаления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Изучили ситуацию и помахали рукой местным. Германия спешно вывела своих военных из Гренландии после угроз Трампа

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Служитель церкви тайно снимал на видео няню в ванной комнате

    Купившему одну секс-игрушку для разных партнерш мужчине дали совет

    На Западе оценили реакцию Каллас на заявление России о Гренландии

    Москвичам спрогнозировали комфортное купание на Крещение

    Германия придумала «значительный» ответ Трампу

    Обнаружено эффективное средство укрепления кожного барьера

    Белый дом и власти Калифорнии поспорят в суде из-за яиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok