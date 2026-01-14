Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:58, 14 января 2026Наука и техника

Назвали полезный для поддержания памяти продукт

F&F: Употребление черного риса улучшает память и снижает воспаление
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Регулярное употребление черного риса может помогать сохранять память и снижать уровень воспаления у людей старшего возраста. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты рандомизированного перекрестного исследования в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте приняли участие 24 здоровых человека в возрасте от 50 до 77 лет. В течение восьми дней участники ежедневно съедали порцию черного риса, богатого антоцианами, а затем — в другой период — такое же количество обычного коричневого риса. После каждого этапа ученые оценивали память, внимание, скорость мышления и анализировали показатели воспаления в крови.

Материалы по теме:
Какие продукты богаты клетчаткой: топ-20 овощей, семян и фруктов с высоким содержанием пищевых волокон
Какие продукты богаты клетчаткой:топ-20 овощей, семян и фруктов с высоким содержанием пищевых волокон
23 декабря 2025
Как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым: 6 простых способов
Как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым:6 простых способов
10 ноября 2025

Результаты показали, что после недели питания черным рисом у участников улучшились показатели словесной памяти и рабочей памяти. Одновременно у них снизился уровень интерлейкина-6 — маркера хронического воспаления, который ранее связывали с возрастным ухудшением когнитивных функций. При этом существенных изменений артериального давления и микроциркуляции крови зафиксировано не было.

Авторы предполагают, что ключевую роль играет противовоспалительное действие антоцианов — природных растительных пигментов, придающих черному рису темный цвет.

Ранее ученые определили, что сок из цельного помело может снижать воспаление и облегчать выведение слизи из дыхательных путей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Родители умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев заявили о бездействии властей

    Россиянам назвали главную альтернативу отдыху в Венесуэле

    Россияне обошли немцев и британцев по визитам на один курорт Турции

    В Москве выросли 59-сантиметровые сугробы

    Пригожин предсказал скорую замену артистов искусственным интеллектом

    Назван фаворит полуфинального матча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси»

    Фрагменты беспилотника нашли в огороде в атакованном ВСУ регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok