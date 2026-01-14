Назвали полезный для поддержания памяти продукт

F&F: Употребление черного риса улучшает память и снижает воспаление

Регулярное употребление черного риса может помогать сохранять память и снижать уровень воспаления у людей старшего возраста. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты рандомизированного перекрестного исследования в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте приняли участие 24 здоровых человека в возрасте от 50 до 77 лет. В течение восьми дней участники ежедневно съедали порцию черного риса, богатого антоцианами, а затем — в другой период — такое же количество обычного коричневого риса. После каждого этапа ученые оценивали память, внимание, скорость мышления и анализировали показатели воспаления в крови.

Результаты показали, что после недели питания черным рисом у участников улучшились показатели словесной памяти и рабочей памяти. Одновременно у них снизился уровень интерлейкина-6 — маркера хронического воспаления, который ранее связывали с возрастным ухудшением когнитивных функций. При этом существенных изменений артериального давления и микроциркуляции крови зафиксировано не было.

Авторы предполагают, что ключевую роль играет противовоспалительное действие антоцианов — природных растительных пигментов, придающих черному рису темный цвет.

Ранее ученые определили, что сок из цельного помело может снижать воспаление и облегчать выведение слизи из дыхательных путей.