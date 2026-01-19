Обвинившую близнецов-брокеров в изнасиловании женщину нашли без признаков жизни

Австралийку, которая обвинила братьев-брокеров в изнасиловании, нашли мертвой

Австралийку, первой публично обвинившей в изнасиловании известных братьев-брокеров Орена и Алона Александер, нашли без признаков жизни. Об этом сообщает BBC News.

45-летней Кейт Уайтмен не стало в конце 2024 года. По заключению коронера, смерть наступила по естественным причинам. Пресс-секретарь близнецов заявил, что они не знали о произошедшем, и назвал обнародование этой информации накануне суда провокацией.

В марте 2024 года Уайтмен подала иск против Орена и Алона Александер. Она заявила, что братья изнасиловали ее в Нью-Йорке в 2012 году. Вслед за ней с аналогичными исками выступили еще как минимум 16 женщин.

В декабре 2024 года ФБР арестовало близнецов, а также их старшего брата Тала. Их обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По версии следствия, у братьев было более 60 жертв.

Александеры, находящиеся за решеткой уже 13 месяцев, отрицают все обвинения. Их адвокат назвал дело «злоупотреблением со стороны правительства». Суд начнется 26 января.

Близнецы Тал и Орен долгое время работали риэлторами и продавали элитную недвижимость. В 2019 году они основали собственную брокерскую фирму Official. В 2024 году The New York Times опросило 10 женщин, которые заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны братьев или считают, что это могло произойти, когда они находились в невменяемом состоянии. Семь женщин заявили, что их накачали наркотиками, которые затуманивают память. Десятки бывших одноклассников, сотрудников брокерских контор и агентов рассказали, что им было известно о жестоком сексуальном насилии со стороны братьев.