Опрос американцев о Гренландии привел к неожиданным результатам

CBS: Почти 90% американцев выступили против захвата Гренландии

Абсолютное большинство американцев выступили против захвата Гренландии армией США. Опрос с неожиданными результатами провел телеканал CBS вместе с компанией YouGov.

86 процентов респондентов заявили, что не одобрили бы применение военной силы с целью захвата острова. 70 процентов опрошенных также выступили против покупки Гренландии за счет федеральных средств.

70 процентов американцев также выразили уверенность в том, что захват острова привел бы к выходу США из НАТО. При этом 42 процента опрошенных посчитали, что аннексия Гренландии продемонстрировала бы силу Штатов для России и Китая.

Ранее опрос YouGov и издания The Economist показал, что лишь менее 10 процентов граждан США поддерживают применение военной силы для установления контроля над Гренландией.