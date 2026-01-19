Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:17, 19 января 2026Мир

Опрос американцев о Гренландии привел к неожиданным результатам

CBS: Почти 90% американцев выступили против захвата Гренландии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard / IMAGO / Global Look Press

Абсолютное большинство американцев выступили против захвата Гренландии армией США. Опрос с неожиданными результатами провел телеканал CBS вместе с компанией YouGov.

86 процентов респондентов заявили, что не одобрили бы применение военной силы с целью захвата острова. 70 процентов опрошенных также выступили против покупки Гренландии за счет федеральных средств.

70 процентов американцев также выразили уверенность в том, что захват острова привел бы к выходу США из НАТО. При этом 42 процента опрошенных посчитали, что аннексия Гренландии продемонстрировала бы силу Штатов для России и Китая.

Ранее опрос YouGov и издания The Economist показал, что лишь менее 10 процентов граждан США поддерживают применение военной силы для установления контроля над Гренландией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцев предупредили о возможности тотального блэкаута

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    В ISU прокомментировали право Валиевой выступать на турнирах в России

    В США назвали следующую цель после Гренландии

    Раскрыты риски для Долиной от затягивания передачи квартиры

    Опрос американцев о Гренландии привел к неожиданным результатам

    Морпехи США купят роботов для разминирования

    Самосвал снес мост в российском регионе

    «То, что вам кажется мелочью, для них — преступление». За что россиянам за границей могут грозить штраф или тюрьма?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok