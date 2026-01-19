На доме Анны Политковской установили новую мемориальную табличку

На доме Анны Политковской установили новую мемориальную доску вместо разбитой

На дом, где жила журналист Анна Политковская, вернули мемориальную табличку. Об этом пишет Telegram-канал RusNews.

Новую мемориальную доску на стену дома на Лесной улице повесили активисты. Табличка самодельная, однако не сильно отличается от прежней — сохранены изначальная надпись и шрифт. Под новой табличкой вскоре после установки нового мемориального знака у дома возложили цветы.

Вандалы разбили мемориальную доску у дома журналистки Анны Политковской 18 января. Личности причастных не установлены.

Анна Политковская (урожденная Мазепа) — российская журналистка, пресс-секретарь издания «Новая газета», общественная деятельница, правозащитница и писательница, ставшая известной благодаря материалам о второй чеченской войне. Журналистка была застрелена Рустамом Махмудовым в лифте своего дома. Мотивом преступления следствие считает ее профессиональную деятельность. Организаторы убийства получили пожизненные сроки в июне 2014 года.