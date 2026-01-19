Реклама

15:54, 19 января 2026

На доме Анны Политковской установили новую мемориальную табличку

На доме Анны Политковской установили новую мемориальную доску вместо разбитой
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал RusNews ⭕️

На дом, где жила журналист Анна Политковская, вернули мемориальную табличку. Об этом пишет Telegram-канал RusNews.

Новую мемориальную доску на стену дома на Лесной улице повесили активисты. Табличка самодельная, однако не сильно отличается от прежней — сохранены изначальная надпись и шрифт. Под новой табличкой вскоре после установки нового мемориального знака у дома возложили цветы.

Вандалы разбили мемориальную доску у дома журналистки Анны Политковской 18 января. Личности причастных не установлены.

Анна Политковская (урожденная Мазепа) — российская журналистка, пресс-секретарь издания «Новая газета», общественная деятельница, правозащитница и писательница, ставшая известной благодаря материалам о второй чеченской войне. Журналистка была застрелена Рустамом Махмудовым в лифте своего дома. Мотивом преступления следствие считает ее профессиональную деятельность. Организаторы убийства получили пожизненные сроки в июне 2014 года.

