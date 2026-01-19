После ЧП с гранатой арестовали начальника учебного центра МВД в российском регионе

Начальника учебного центра МВД по Республике Коми Антона Дашевского взяли под стражу после ЧП с гранатой, пострадавшими признаны более 30 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Дашевский пробудет под стражей до 15 марта. Об этом ходатайствовало следствие.

15 января в ходе планового занятия со слушателями преподаватель привел в боевое состояние учебно-имитационную гранату. В результате произошел взрыв и возгорание. Преподавателя и начальника центра профподготовки МВД задержали. Последнему вменяется статья о превышении полномочий, сообщает Baza.

