16:32, 19 января 2026Силовые структуры

После ЧП с гранатой арестовали начальника учебного центра МВД в российском регионе

Начальника учебного центра МВД по Коми арестовали после ЧП с гранатой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Начальника учебного центра МВД по Республике Коми Антона Дашевского взяли под стражу после ЧП с гранатой, пострадавшими признаны более 30 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Дашевский пробудет под стражей до 15 марта. Об этом ходатайствовало следствие.

15 января в ходе планового занятия со слушателями преподаватель привел в боевое состояние учебно-имитационную гранату. В результате произошел взрыв и возгорание. Преподавателя и начальника центра профподготовки МВД задержали. Последнему вменяется статья о превышении полномочий, сообщает Baza.

Ранее сообщалось, что в Дагестане охранник школы ударил ученика ножом в шею из-за снежка.

