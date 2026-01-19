Постсоветский лидер прилетел на форум в Давосе

Алиев прилетел в Швейцарию на экономический форум

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Об этом сообщило агентство Report.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Швейцарию 19 января для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидер закавказской республики прилетел в международный аэропорт Цюриха, где его встретили официальные лица.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван поможет Баку наладить беспрепятственную связь с Нахичеванской Автономной Республикой в составе Азербайджана. Он также добавил, что страны «должны выйти за рамки логики конфликта и перейти к нормальной, мирной обстановке и образу мышления».