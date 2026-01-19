Реклама

22:51, 19 января 2026Бывший СССР

Появилось видео уничтожения техники ВСУ в Днепропетровской области

«РВ»: ВС России уничтожили технику ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске и Димитрове Донецкой народной республики (ДНР), а также в Днепропетровской области. Видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Военкоры русской весны» («РВ»).

«На видео показаны фрагменты ликвидации боевиков ВСУ, их техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи за 19 января», — говорится в сообщении.

Ранее были опубликованы редкие кадры экстренной посадки Су-35 летчиком ВКС России. После выполнения боевого задания летчик заходил на посадку, но ни штатный, ни аварийный, ни «выходящий за рамки летного руководства» способы выпуска шасси не сработали.

