Предсказаны последствия для Украины от торгового удара ЕС по США

NYT: Торговая война ЕС с США скажется на возможностях поддержки Украины

Полноценная торговая война Европейского союза (ЕС) с США серьезно скажется на возможностях поддержки Украины. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

«Европа по-прежнему сильно зависит от поддержки Соединенных Штатов через НАТО и в войне России с Украиной», — говорится в материале. Автор статьи отмечает, что именно это стало причиной, по которой европейские лидеры до сих пор проявляли такую сдержанность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее издание Politico сообщило, что ЕС боится критиковать притязания американского лидера на Гренландию из-за судьбы Украины. В частности, европейцы считают поддержку Трампа жизненно важной для предоставления действенных гарантий безопасности для Киева.