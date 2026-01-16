Реклама

Раскрыта причина отказа ЕС критиковать действия Трампа

Politico: ЕС боится критиковать притязания США на Гренландию из-за Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Европейский союз (ЕС) боится критиковать притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию из-за судьбы Украины. Об этом пишет издание Politico.

«Главная причина, по которой европейцы не хотят действовать агрессивно на публике, заключается в том, что они считают поддержку Трампа жизненно важной для предоставления действенных гарантий безопасности для Украины», — утверждается в публикации.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что размещение западных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России.

13 января стало известно, что западные лидеры намерены на полях Всемирного экономического форума заручиться личной поддержкой Трампа по вопросу гарантий безопасности для Украины, разработанных американской администрацией.

