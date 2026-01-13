Реклама

Раскрыты подробности предстоящей встречи Трампа и Зеленского

FT: Лидеры стран G7 планируют принять участие во встрече Трампа и Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) планируют принять участие в предстоящей встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоится в рамках Всемирного экономического форума на следующей неделе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также председатель Еврокомиссии планируют принять участие в предложенной встрече лидеров с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме», — говорится в материале.

Сообщается, что в ходе переговоров, к которым также могут присоединиться представители стран — участниц «коалиции желающих», западные лидеры намерены заручиться личной поддержкой Трампа по вопросу гарантий безопасности для Украины, разработанных американской администрацией, а также соглашений, подписанных на саммите в Париже 6 января.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Документ носит рамочный характер и не содержит конкретных обязательств по численности, формату, и срокам присутствия иностранных военных на украинской территории.

