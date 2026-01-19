Реклама

19 января 2026

Премьер Норвегии высказался об обиде Трампа из-за Нобелевской премии

Стёре неоднократно объяснял Трампу, что Нобелевскую премию присуждает комитет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Йонас Гар Стёре

Йонас Гар Стёре. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что неоднократно объяснял президенту США Дональду Трампу, что Нобелевскую премию мира присуждает независимый комитет. Об этом сообщает Reuters.

«Послание Трампа пришло в ответ на короткое текстовое сообщение американскому лидеру, отправленное мной ранее в тот же день от моего имени и имени президента Финляндии Александра Стубба», — передает агентство слова главы норвежского правительства.

По словам премьера Норвегии, в послании они со Стуббом выступили против решения Трампа ввести пошлины для европейских союзников из-за их отказа позволить США взять под контроль Гренландию.

Ранее в письме Стёре Трамп заявил, что больше не обязан думать о мире и может заботиться только об интересах США, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира. Глава Белого дома также отметил, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента основания альянса.

