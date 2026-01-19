Принц Уильям и Кейт Миддлтон приготовились к худшему

Принц Уильям опасается возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию

Источники Daily Mail, связанные с британской королевской семьей, объяснили причину появления в штате принца Уильяма и Кейт Миддлтон кризисного пиар-менеджера Лизы Рейвенскрофт. Об этом пишет светский корреспондент издания Ричард Иден.

В официальном заявлении Кенсингтонского дворца утверждается, что Рейвенскрофт наняли в качестве обычного специалиста по связям с общественностью, однако источники Идена утверждают, что придворные лукавят. В действительности Уильям и Кейт опасаются проблем, вызванных возвращением принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию, и приготовились к худшему.

Иден связывает происходящее с так называемым проектом «Оттепель» — заговором британских элит, поддерживающих Гарри и Меган. Волну публикаций об их возвращении в Великобританию Иден считает пиар-кампанией, призванной вынудить королевскую семью организовать им торжественный прием. Это тревожит Уильяма, который считается главным противником их возвращения.

Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III. В 2020 году он и его супруга Меган Маркл отказались исполнять обязанности старших членов королевской семьи и переехали в США. В интервью, мемуарах и документальных фильмах они обвинили британскую королевскую семью в травле и намекали, что один из членов семьи допускал расистские высказывания в адрес Меган. По слухам, король Карл и принц Уильям полностью прервали общение с Гарри.

Ранее сообщалось, что британский политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Карла III лишить герцога и герцогиню Сассекских королевских титулов после того, как они стали лауреатами премии в области защиты прав человека.