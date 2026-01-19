Реклама

Силовые структуры
10:56, 19 января 2026Силовые структуры

Принудительное выселение Долиной попало на видео

Появились первые кадры принудительного выселения Долиной из квартиры
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Принудительное выселение певицы Ларисы Долиной попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На видео показано, как судебные приставы припарковали служебный автомобиль у дома в Хамовниках, затем вышли и зашли в подъезд.

Ранее сообщалось, что судебные приставы осуществляют выселение артистки из квартиры в присутствии двух понятых и сотрудников полиции.

Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что Долину известили о начале принудительного выселения из квартиры.

