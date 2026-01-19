Принудительное выселение Долиной попало на видео

Появились первые кадры принудительного выселения Долиной из квартиры

Принудительное выселение певицы Ларисы Долиной попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На видео показано, как судебные приставы припарковали служебный автомобиль у дома в Хамовниках, затем вышли и зашли в подъезд.

Ранее сообщалось, что судебные приставы осуществляют выселение артистки из квартиры в присутствии двух понятых и сотрудников полиции.

Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что Долину известили о начале принудительного выселения из квартиры.

