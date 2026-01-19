Работу новокузнецкого роддома приостановили после массовой смерти младенцев

Работу роддома, где умерли девять младенцев, приостановили на 90 суток

Работу роддома № 1 в Новокузнецке, где ранее умерли девять младенцев, приостановили на 90 суток. Об этом в Telegram-канале сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

«Суд (...) назначил административное наказание в виде приостановления деятельности (...) сроком до 90 суток с разрешением доступа к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений», — уточняется сообщении.

Ранее в Кремле прокомментировали массовую смерть младенцев в Новокузнецке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее большим горем.

Ранее стало известно о смерти детей еще в одном российском роддоме, расположенном в Калининградской области. Одна из пациенток утверждает, что врачи поздно провели ей кесарево сечение. Рожденная ею дочь прожила всего два дня. В случившемся россиянка винит врачей.