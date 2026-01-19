Реклама

19:20, 19 января 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала шифровку о высшей стадии эволюции

Радиостанция УВБ-76 передала шифровку со словом «ноосфера»
Олег Парамонов
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Радиостанция УВБ-76 передала загадочное сообщение со словом «ноосфера». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая радиостанция Судного дня передала новую шифровку в 18:50 по московскому времени. Ранее передач со словом «ноосфера» в эфире не было.

НЖТИ 97281 НООСФЕРА 5176 3559

Термин «ноосфера» обозначает высшую стадию эволюции биосферы. Обычно его связывают с работами советского мыслителя Владимира Вернадского.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее стало известно, что УВБ-76 передала слово «бермудский», ранее не звучавшее в эфире. 10 декабря «Радиостанция Судного дня» неожиданно активизировалась и за день передала 15 сообщений с 20 словами, каждое из которых не встречалось в передачах прежде.

