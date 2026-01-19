Раненный в зоне СВО российский военкор едва не сгорел в машине

Военкор Поддубный заявил, что его машина загорелась, когда в нее попал дрон ВСУ

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненный в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в августе 2024 года, заявил, что едва не сгорел в машине, когда в нее попал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности он раскрыл в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

По словам Поддубного, украинский беспилотник, атаковавший его автомобиль, был снаряжен зажигательным боеприпасом. «Машина загорелась, я загорелся. И я просто довольно быстро понял, что, если я не покину автомобиль, я сгорю. Я вышел из машины, а машина ехала километров 100 в час. И была похожа на огненный шар», — рассказал российский журналист. Он отметил, что выпрыгнул из транспортного средства и оказался в кустах.

Поддубный добавил, что примерно через 15 минут после атаки ВСУ пришел в себя, поднялся и вышел на дорогу, где его обнаружили проезжающие мимо люди.

7 августа 2024 года машину Поддубного, работавшего в Курской области, атаковал украинский дрон. 8 августа военкора доставили в Москву в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сообщалось, что у журналиста были ожоги 20 процентов тела и контузия. 22 августа Поддубному позвонил президент России Владимир Путин и пожелал ему скорейшего выздоровления.